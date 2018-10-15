محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تربويو شبام كوكبان يجددون الصمود ويستنكرون جرائم العدوان المحويت - سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی الشعب اليمني.



وفي الوقفة التي شارك فيها تربويو المديرية وقيادات الادارة التعليمية وعدد من مسؤولي المديرية ..ألقيت كلمات طالبت المجتمع الدولي بوقف دعم قوی العدوان والتدخل لإيقافه ورفع الحصار الذي فاقم معاناة أبناء الشعب اليمني وتسبب في تدهور أوضاعهم المعيشية.



وأكدت أن إمعان النظامين السعودي والإماراتي في عدوانهم وتنفيذ مخططات التدمير واستهداف العملة المحلية لتجويع الشعب اليمني لن تنجح في تركيعهم واستسلامهم.



واستعرضت الوقفة سيناريو المؤامرات والجرائم في اليمن علی مرآی ومسمع دول العالم وبمباركة ودعم المنظمات والهيئات الدولية التي تتدعي حماية حقوق الإنسان.



ودعا تربويو شبام كوكبان الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي إلی تحمل مسؤولياتهم الانسانية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من مجازر مروعة وحرب تجويع وتدمير للاقتصاد واتخاذ قرار ملزم بوقف العدوان والحصار.



وجدد بيان صادر عن الوقفة صمود المعلمين والمعلمات وكافة كوادر القطاع التربوي والمضي في أداء الواجب والصبر علی التحديات الراهنة.

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ