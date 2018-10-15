محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخدمة المدنية ومحافظ إب يطلعان على سير التعليم بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية إب - سبأ:

تفقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ومحافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم سير العملية التعليمية بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية بالمحافظة.



واستمع الوزير عقلان والمحافظ صلاح خلال زيارتهما من مدير المعهد عبدالله عبد العزيز إلى شرح حول مستوى الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام في مختلف الأقسام والتخصصات.



وبين عميد المعهد أن عدد الملتحقين في المستويين الأول والثاني يصل إلى أكثر 460 طالبا وطالبة موزعين على تخصصات دبلوم إدارة تنمية وحاسوب ومحاسبة وإدارة وتسويق إلى جانب سلسلة من الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص.



وثمن الوزير عقلان جهود قيادة وكوادر المعهد في إيجاد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.



وحث الجميع على بذل المزيد من الجهود لإنجاح العام الدراسي الجاري وتخريج دفع جديدة من مختلف التخصصات التي تخدم المجتمع.



من جانبه أشاد محافظ إب بجهود الكوادر التربوية والتعليمية بالمحافظة .. مبينا أن جبهة التعليم أفشلت المؤامرات التي استهدفت وما تزال العملية التعليمية.



وحث قيادة المعهد على استحداث أقسام وتخصصات جديدة تلبي رغبات الطلاب الدارسين وسوق العمل ومنها دبلوم إدارة المستشفيات المزمع افتتاحه خلال الأيام القادمة.



وأشاد المحافظ صلاح بمستوى الانضباط والإلتزام بلوائح المعهد .. موكدا إستعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية تذليل الصعوبات التي تواجه المعهد بما يمكنه من القيام بدوره في تأهيل الطلاب والطالبات في مختلف المجالات.

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ