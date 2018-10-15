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تفقد أعمال شق عدد من الشوارع بمديرية سنحان محافظة صنعاء
[15/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:



تفقد وكيل محافظة صنعاء للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر ومديرا مكتبي الأشغال بالمحافظة الدكتور ناجي الاعوج والزراعة علي القيري، أعمال شق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمديرية سنحان.





واستمع المنتصر والاعوج والقيري ومعهم مدير مديرية سنحان وبني بهلول احمد نهشل من مدير الأشغال بالمديرية مدير المشروع المهندس صادق ذمران إلي شرح حول سير أعمال الشق والبدء في شق شارع 16 الفرعي والصعوبات التي يتم مواجهتها.







وأشادوا بمستوي الإنجاز.. مؤكدين حرص قيادة المحافظة علي استكمال العمل بحسب الخطة للبدء في المراحل القادمة من المشروع.

وثمنوا تعاون الأهالي وحرصهم على شق الشوارع كمصلحة عامة رغم اقتلاع عدد من الأشجار الزراعية التي يملكونها.

سبأ
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