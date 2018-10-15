عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية السوري : منظومة (إس-300) التي تسلمتها سورية ستعزز أمن المنطقة دمشق – سبأ :





أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس-300) التي تسلمتها بلاده من روسيا مؤخراً، ستعزز أمن سورية والمنطقة.



ورداً على سؤال حول تسلم سورية لهذه المنظومة قال المعلم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في دمشق اليوم إن "من حق سورية بأن تكون أكثر أمناً تجاه اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي وغيره".



واضاف إن " (إس 300) سلاح دفاعي وليس هجومياً وعندما نقول إننا نصبح أكثر أمنا بوجود هذا السلاح الردعي فهذا يؤدي إلى أمن واستقرار أكثر في المنطقة".

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ