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بدء دورة تدريبية لموظفي التوعية البيئية بأمانة العاصمة
[15/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:



بدأت بأمانة العاصمة اليوم دورة تدريبية لموظفي التوعية البيئية بمناطق النظافة بالمديريات، تنظمها الإدارة العامة للنظافة بقطاع البلديات تحت شعار "يد تبني ويد تحمي ".




تهدف الدورة على مدى خمسة أيام بتمويل صندوق النظافة والتحسين بالأمانة إكساب 40 موظفا، معارف في مجال التوعية البيئية وتدريبهم على مهارات تطوير الذات وطرق وأساليب الاتصال والتوعية البيئية.

ويتلقى المشاركون خلال الدورة مفاهيم حول أساليب التوعية الحديثة وكتابة التقارير وتخطيط حملات التوعية البيئية وفن إدارة الوقت والتنظيم وغيرها من المهارات.

وفي الافتتاح أشار مدير مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش، إلى أن الدورة التي تستهدف عمال ومسئولي التوعية بمناطق النظافة تأتي بهدف تفعيل دورهم الميداني التوعوي في المديريات بأهمية الحفاظ على النظافة .

ونوه بدعم ومتابعة قيادة أمانة العاصمة في تحسين خدمات النظافة بالأمانة .. لافتا إلى أهمية إيجاد وعي مجتمعي بأهمية النظافة والالتزام بها .

فيما أشار نائب مدير مشروع النظافة للإعلام والتوعية عبدالحليم السكري، ومدير التدريب والتأهيل بالمشروع احمد شرف الدين، إلى أهمية التنسيق بين موظفي التوعية وأقسام المخلفات بمناطق النظافة بالمديريات وعقال الحارات وخطباء المساجد بأهمية النظافة.

وأوضحا أن الدورة تأتي بهدف تعزيز قدرات ومهارات موظفي التوعية بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة ومدربة بقطاع النظافة.

حضر الافتتاح نائبا مدير النظافة بالأمانة المهندس أحمد المجاهد ومحمد جارالله.

سبأ
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