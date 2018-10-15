محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تعزيز نشاط المنظمات الإنسانية بالبيضاء البيضاء - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، آلية تعزيز نشاط المنظمات الإنسانية والإغاثية وتقديم الدعم للنازحين والمتضررين جراء العدوان والحصار.



واستعرض الاجتماع بحضور مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة محمد المقبلي ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فاطمة المظفري وعدد من مسئولي منظمات المجتمع المدني، جوانب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية والإغاثية لتخفيف معاناة النازحين والأسر الأشد فقرا.



وتطرق الاجتماع إلى دور السلطة المحلية في دعم أي جهود مستقبلية للمنظمات الإنسانية وتذليل الصعوبات التي قد تعترض عملها بما يمكنها من تنفيذ مهامها المختلفة.



واستمع الاجتماع إلى تقرير مدير مكتب التخطيط حول الأنشطة والبرامج والخطط المستقبلية للمنظمات الدولية خلال المرحلة القادمة بالمحافظة والتنسيق بين المكتب والمنظمات الدولية لتنفيذ برامجها وأنشطتها.



وفي الاجتماع وجه محافظ البيضاء الجهات المعنية بتسهيل عمل المنظمات الدولية لتنفيذ أنشطتها وتسهيل إيصال المساعدات للمستهدفين بالشراكة مع المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات.



ودعا المنظمات الإنسانية إلى توسيع أنشطتها لتشمل شرائح واسعة من المجتمع التي تضررت بفعل العدوان والحصار وسرعة إيصال المساعدات الإغاثية لها .

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ