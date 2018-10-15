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آخر تحديث: الإثنين، 15 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:13:52م
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  اقتصاد
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.41 دولار للبرميل
[15/أكتوبر/2018]
لندن – سبأ :



إرتفعت اسعار النفط اليوم الاثنين وسط التوترات الجيوسياسية الناجمة عن اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي والتي أذكت المخاوف المرتبطة بالمعروض.


وتلقت أسواق النفط دعماً في أعقاب بيانات أظهرت أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في سبتمبر أيلول للمرة الأولى منذ ست سنوات، قبل أن يبدأ فرض العقوبات الأمريكية على طهران في نوفمبر /تشرين الثاني.

وزاد خام برنت 98 سنتاً بما يعادل 1.22 بالمائة إلى 81.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، متجها صوب تحقيق أكبر مكاسبه اليومية منذ التاسع من أكتوبر /تشرين الأول.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 45 سنتا أو 0.62 بالمائة إلى 71.77 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها يوم الجمعة بعد خسائر كبيرة يومي الأربعاء والخميس.

سبأ
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