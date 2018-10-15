محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يدين مجزرة جبل رأس بالحديدة ويناقش عدد من القضايا صنعاء - سبأ:

أدان مجلس النواب بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي باستهداف حافلتين تقلان نازحين بمديرية جبل راس بمحافظة الحديدة وراح ضحيتها 49 شهيدا وجريحا معظهم أطفال ونساء.



وأكد مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ أكرم عبدالله عطية، أن هذه الجريمة ما كان لها أن تحصل لولا صمت المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته ومؤسساته وفي المقدمة مجلس الأمن والأمم المتحدة.



ولفت نواب الشعب إلى أن هذه الجريمة لن توهن من عزيمة وإرادة الشعب اليمني بل تزيده قوة وثباتا وإصرارا على مواجهة عدوان دول التحالف بقيادة السعودية واستمرار النضال حتى تحقيق النصر المؤزر.



ودعا مجلس النواب أبناء الشعب اليمني إلى مزيد من التماسك والتلاحم والتعاضد لتمتين وحدة الجبهة الداخلية لصد العدوان والغزاة.



كما دعا نواب الشعب التحالف المعادي إلى إيقاف عدوانهم على اليمن ورفع الحصار الجائر وفتح كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية.



وكان مجلس النواب قد وقف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن وفي المقدمة شهداء مجزرة منطقة جبل رأس بالحديدة.



إلى ذلك ناقش مجلس النواب بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، عدد من القضايا ومنها قضية التربية والتعليم باتجاه دعم وحشد كافة الإمكانات اللازمة للاهتمام بالحقل التربوي التعليمي وتمكين الطلاب والطالبات من التحصيل العلمي بما يجعله مرتبط بقضايا الوطن والتنمية .



وأكد نواب الشعب ضرورة الاهتمام بالأجيال وتقديم العناية والرعاية اللازمة لهم في مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم العالي بكل تخصصاته وكذا التعليم الفني والمهني بهدف إيجاد جيل واع ومتسلح بحب الوطن والعلم والمعرفة .



وتطرق نواب الشعب إلى موضوع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب ولجانه وأصول ممارساته لكافة صلاحياته الدستورية في الجانبين التشريعي والرقابي .. مؤكدين أهمية التطبيق الخلاق لنصوص وأحكام هذه اللائحة.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ