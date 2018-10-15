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  عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يتبنى نظاماً جديداً لفرض عقوبات ضد استخدام السلاح الكيمياوي.
[15/أكتوبر/2018]
بروكسل ـ سبأ:

تبنى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نظاماً جديداً لفرض عقوبات على الأشخاص والهيئات التي تطور، أو تستخدم أو تشارك في استخدام الأسلحة الكيمياوية، وذلك بصرف النظرعن جنسية هؤلاء أو المكان الذي يتواجدون فيه.


وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية ( آكي ) انه سيكون بمقدار الأوروبيين، من الآن فصاعداً، معاقبة كل شخص أو هيئة تستخدم السلاح الكيمياوي أو تشجع وتقدم دعماً مالياً، تقنياً، معنوياً لمن يقومون بذلك.

وتتضمن العقوبات حظر سفر الأشخاص المتورطين بهذا النوع من الأفعال وكذلك تجميد أرصدتهم في أوروبا، وحسب بيان الوزراء الصادر اليوم، فـ"بالنسبة للهيئات المدرجة على لائحة العقوبات، يحظر مدها بمساعدات أو أموال أوروبية وتُجمد أرصدتها في دول الاتحاد".

ويأتي تبني هذا النظام تنفيذاً لقرارات القمة الأوروبية في 18 يونيو الماضي.

سبأ
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