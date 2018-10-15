عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل تسعة مسلحن في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة جنوب مصر القاهرة – سبأ:





قتل تسعة مسلحن في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة جنوب مصر.



وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم الإثنين "إن معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بكهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة بطريق أسيوط /سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم" في محافظة أسيوط الواقعة على بعد (440 كم جنوب القاهرة).



واضافت ان المعلومات كشفت عن حيازة هذه العناصر أسلحة نارية متنوعة وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة واعتزامهم تنفيذ "سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت الهامة والحيوية" في البلاد خلال الفترة القادمة.



وأوضحت الداخلية المصرية أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين العناصر الإرهابية وقوات الأمن لدى قيام القوات بالتحرك لمداهمة الكهف فجر اليوم وحصار المنطقة.



وأسفرت عمليات تمشيط المنطقة عقب تبادل إطلاق النار عن العثور على "تسعة قتلى من العناصر الإرهابية"، حسب البيان.



ويشن الجيش والشرطة المصريين حملات متواصلة ضد الجماعات المسلحة في سيناء وكافة أرجاء البلاد، وأطلق في التاسع من فبراير الماضي عملية أمنية شاملة تحت اسم (سيناء 2018م) .

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ