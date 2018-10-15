محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التربية يلتقي مستشار التعليم الإقليمي لمنظمة اليونيسف صنعاء - سبأ:

التقى وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي اليوم بصنعاء مستشار التعليم الإقليمي لمنظمة اليونيسف أدريانا جانيت فوخالار .



ناقش اللقاء آليات توفير حوافز نقدية للمعلمين في إطار جهود الوزارة لتوفير حلول وبدائل لمشكلة تأخر صرف المرتبات بما يكفل استمرار المعلم في أداء رسالته في بناء أجيال المستقبل.



وفي اللقاء استعرض وزير التربية جهود الوزارة وسعيها الحثيث لمعالجة إشكالية تأخر صرف المرتبات للتخفيف من الأعباء المعيشية التي يعانيها المعلم،مشيرا إلى أحقية الأطفال في التعليم ما كفلته القوانين والمواثيق الدولية الأمر الذي يحتم تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية.



من جانبها أكدت فوخالار توفير الحوافز النقدية للمعلمين والعمل على متابعة المانحين لضمان استمرارية عملية صرفها، مشيرة إلى جهود المنظمة في مواصلة أنشطتها الإنسانية للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الذي يمر به الشعب اليمني والتي تنعكس سلباً على العملية التعليمية.

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ