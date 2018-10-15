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مؤسسة الشعب توزع ملابس على النازحين في الحديدة
[15/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ:

دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة يمن ثبات بمديريتي المنصورية والسخنة محافظة الحديدة اليوم مشروع توزيع الملابس على أسر النازحين في المحافظة.


وفي التدشين أشار مدير مديرية المنصورية سعيد موسى حكمي إلى أن توزيع الملابس على أسر النازحين، عمل إنساني تنفذه مؤسستي الشعب ويمن ثبات، في ظل غياب الكثير من المؤسسات والمنظمات الخيرية.

وأشاد بدور مؤسستي الشعب ويمن ثبات في تفقد أحوال النازحين وتقديم الإغاثة لهم .. لافتاً إلى أن مديرية المنصورية استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من أربعة آلاف نازحا من مديرية الدريهمي وغيرها.

بدوره أوضح مدير المشاريع الإنسانية بمؤسسة الشعب محمد الجعدي أن المؤسسة ستوزع بالشراكة مع مؤسسة يمن ثبات ألفين قطعة ملابس للنساء والأطفال النازحين بمديريات المنصورية والسخنة وبيت الفقيه، المتضررين جراء العدوان.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن المرحلة الرابعة لحملة الإغاثة للنازحين بالحديدة والتي تنفذها المؤسستين.

بدوره أشار ممثل السلطة المحلية بمديرية السخنة، محمد معافا إلى أن نازحي الدريهمي وكيلوا 16، يمرون بظروف صعبة، لا يوجد لدى الكثير منهم مأوى .. منوها بدور مؤسستي الشعب ويمن ثبات في توزيع الملابس على الأسر النازحة.

حضر التدشين منسق الهيئة الوطنية للشئون الإنسانية بمديرية المنصورية مختار المداني وممثل مؤسسة يمن ثبات وعدد من الشخصيات الاجتماعية في المنطقة.

سبأ
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