محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية توعوية بمناسبة ذكرى قدوم الإمام الهادي إلى اليمن صنعاء - سبأ:





نظمت مؤسسة الإمام الهادي الثقافية اليوم فعالية توعوية بعنوان " إضاءات حول شخصية الإمام الهادي إلى الحق"، بمناسبة ذكرى قدومه إلى اليمن.







وفي الفعالية التي حضرها وزير العدل القاضي أحمد عقبات ورئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين، أشار رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس التحرير ضيف الله الشامي إلى التعامل السياسي الذي كان عليه الإمام الهادي واتباعه للمنهجية القرآنية في التعامل مع الناس.



وأشار إلى أن الإمام الهادي استطاع أن يجعل اليمنيين يتحركون كأمة واحدة تستشعر مسؤوليتها من خلال التعامل بمنهجية سياسية ناجحة أسست لاستمرار الدولة الزيدية في اليمن لأكثر من ألف عام.



وأكد أن المنهجية السياسية التي إنتهجها الإمام الهادي في إدارته لشؤون الدولة، جعلت لأحكام الله قيمتها وأهميتها .. مبينا أن السياسة والإدارة الحكيمة والناجحة للإمام الهادي مثلت قدوة في السيرة والسلوك والمنهج ووضعت أسس حقيقية يتم التعامل بها كوثيقة سياسية واتفاق سياسي لإدارة الدولة والأمة.



ورأى الشامي أن السلطة في نظر الإمام الهادي كانت مسؤولية وليست غنيمة، باعتبار أن هذه هي السياسة الحقيقة في الإسلام وفي منهجيته التي أرساها بحرصه على خدمة الناس وتفقد أحوال الفقراء والمساكين والأيتام وغيرهم.



فيما تطرق العلامة عبدالله حمود العزي إلى حياة الإمام الهادي الفكرية والفقهية وأهم مؤلفاته والكتب والرسائل المتعلقة بالإمامة والعدل والأخلاق والآداب وردود الأئمة حول مختلف القضايا والمسائل .



وأشار إلى الكتب الفقهية للإمام الهادي وإدارته للدولة وأبرز المظاهر التأصيلية والأبعاد الحضارية في تراث الإمام الهادي الفكري وتركيزه على ترسيخ عظمة الله وقدرته وتميزه في النظرة الموضوعية للقرآن الكريم خاصة في مجال العقيدة .



بدوره استعرض عضو رابطة علماء اليمن خالد موسى، بعض من مواقف الإمام الهادي المسئولة والمعبرة عن شخصيته التنويرية والتربوية والسياسية، التي نبغي أن يكون عليها الحاكم وتوجهاته ونظرياته المرتبطة بمنهجية القرآن الكريم.



ولفت إلى أن الإمام الهادي اتسم بعلمه الواسع المرتبط بالقرآن الكريم في كل مجالات الحياة خاصة المجال السياسي .. مستعرضا بعض الشواهد العملية لارتباط الإمام الهادي بالله تعالى والقرآن الكريم وأحكامه وآدابه.



من جهته تطرق محمد القمعي، إلى الجانب التربوي عند الإمام زيد .. وقال " لقد جاء الإمام الهادي في مرحلة كانت الأمة بحاجة إليه ليقدم موقفا عمليا يربي من خلاله الأمة على الالتزام بالمبادئ والقيم واحترام الدين ".



ولفت إلى المنهجية التي سار عليها الإمام الهادي في تجسيده لحركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخطاب القرآني للمصطفى في ما يتصل بالإيمان وأمر الجهاد والإتباع والصبر والاستقامة والتسليم والخضوع لله والقتال والدعوة إلى كتاب الله عز وجل.

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ