ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 15 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:13:52م
مجلس النواب يدين مجزرة جبل رأس بالحديدة ويناقش عدد من القضايا
أدان مجلس النواب بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي باستهداف حافلتين تقلان نازحين بمديرية جبل راس بمحافظة الحديدة وراح ضحيتها 49 شهيدا وجريحا معظهم أطفال ونساء.
قاسمي: اتهامات واشنطن للأخرين هدفها حرف الانتباه عن سجلها الدموي
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن محاولات الولايات المتحدة إلقاء التهم على الدول الأخرى بدعم الإرهاب هدفها حرف انتباه العالم عن سجلها الدموي والداعم للإرهاب في المنطقة.
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
تراجعت اليوم الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.
إيطاليا تحقق فوزها الأول بدوري الأمم الأوروبية
خطف منتخب إيطاليا فوزًا ثمينا من بولندا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء امس، في دوري الأمم الأوروبية.
آخر الأخبار:
بدء دورة تدريبية لموظفي التوعية البيئية بأمانة العاصمة
مناقشة آلية تعزيز نشاط المنظمات الإنسانية بالبيضاء
اتحاد نساء اليمن يدين مجزرة العدوان في جبل راس بالحديدة
مدير مكتب الرئاسة: الأمن الغذائي جزء من المعركة التي يخوضها الشعب اليمني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
فعالية توعوية بمناسبة ذكرى قدوم الإمام الهادي إلى اليمن
[15/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:



نظمت مؤسسة الإمام الهادي الثقافية اليوم فعالية توعوية بعنوان " إضاءات حول شخصية الإمام الهادي إلى الحق"، بمناسبة ذكرى قدومه إلى اليمن.




وفي الفعالية التي حضرها وزير العدل القاضي أحمد عقبات ورئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين، أشار رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس التحرير ضيف الله الشامي إلى التعامل السياسي الذي كان عليه الإمام الهادي واتباعه للمنهجية القرآنية في التعامل مع الناس.

وأشار إلى أن الإمام الهادي استطاع أن يجعل اليمنيين يتحركون كأمة واحدة تستشعر مسؤوليتها من خلال التعامل بمنهجية سياسية ناجحة أسست لاستمرار الدولة الزيدية في اليمن لأكثر من ألف عام.

وأكد أن المنهجية السياسية التي إنتهجها الإمام الهادي في إدارته لشؤون الدولة، جعلت لأحكام الله قيمتها وأهميتها .. مبينا أن السياسة والإدارة الحكيمة والناجحة للإمام الهادي مثلت قدوة في السيرة والسلوك والمنهج ووضعت أسس حقيقية يتم التعامل بها كوثيقة سياسية واتفاق سياسي لإدارة الدولة والأمة.

ورأى الشامي أن السلطة في نظر الإمام الهادي كانت مسؤولية وليست غنيمة، باعتبار أن هذه هي السياسة الحقيقة في الإسلام وفي منهجيته التي أرساها بحرصه على خدمة الناس وتفقد أحوال الفقراء والمساكين والأيتام وغيرهم.

فيما تطرق العلامة عبدالله حمود العزي إلى حياة الإمام الهادي الفكرية والفقهية وأهم مؤلفاته والكتب والرسائل المتعلقة بالإمامة والعدل والأخلاق والآداب وردود الأئمة حول مختلف القضايا والمسائل .

وأشار إلى الكتب الفقهية للإمام الهادي وإدارته للدولة وأبرز المظاهر التأصيلية والأبعاد الحضارية في تراث الإمام الهادي الفكري وتركيزه على ترسيخ عظمة الله وقدرته وتميزه في النظرة الموضوعية للقرآن الكريم خاصة في مجال العقيدة .

بدوره استعرض عضو رابطة علماء اليمن خالد موسى، بعض من مواقف الإمام الهادي المسئولة والمعبرة عن شخصيته التنويرية والتربوية والسياسية، التي نبغي أن يكون عليها الحاكم وتوجهاته ونظرياته المرتبطة بمنهجية القرآن الكريم.

ولفت إلى أن الإمام الهادي اتسم بعلمه الواسع المرتبط بالقرآن الكريم في كل مجالات الحياة خاصة المجال السياسي .. مستعرضا بعض الشواهد العملية لارتباط الإمام الهادي بالله تعالى والقرآن الكريم وأحكامه وآدابه.

من جهته تطرق محمد القمعي، إلى الجانب التربوي عند الإمام زيد .. وقال " لقد جاء الإمام الهادي في مرحلة كانت الأمة بحاجة إليه ليقدم موقفا عمليا يربي من خلاله الأمة على الالتزام بالمبادئ والقيم واحترام الدين ".

ولفت إلى المنهجية التي سار عليها الإمام الهادي في تجسيده لحركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخطاب القرآني للمصطفى في ما يتصل بالإيمان وأمر الجهاد والإتباع والصبر والاستقامة والتسليم والخضوع لله والقتال والدعوة إلى كتاب الله عز وجل.

سبأ
  المزيد من (محلي)
بدء دورة تدريبية لموظفي التوعية البيئية بأمانة العاصمة
مناقشة آلية تعزيز نشاط المنظمات الإنسانية بالبيضاء
اتحاد نساء اليمن يدين مجزرة العدوان في جبل راس بالحديدة
مدير مكتب الرئاسة: الأمن الغذائي جزء من المعركة التي يخوضها الشعب اليمني
مجلس النواب يدين مجزرة جبل رأس بالحديدة ويناقش عدد من القضايا
اجتماع اللجنة الإشرافية للمسح الوطني للأضرار المادية والبشرية2018
وزير التربية يلتقي مستشار التعليم الإقليمي لمنظمة اليونيسف
مؤسسة الشعب توزع ملابس على النازحين في الحديدة
وزير النقل يدشن إطلاق الموقع الالكتروني الجديد للوزارة
قيادة وزارة السياحة تهنئ القيادة السياسية بالعيد الـ ٥٥ لثورة ١٤ من أكتوبر
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطن بقذيفة لمرتزقة العدوان وغارات على صعدة والحديدة
[15/أكتوبر/2018]
18 شهيداً و20 جريحاً بغارات طيران العدوان ونيران حرس الحدود السعودي
[14/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف العدوان لنازحي الحديدة إلى 49شهيدا وجريحا
[13/أكتوبر/2018]
مجلس الشورى يدين مجزرة العدوان في جبل راس بالحديدة
[13/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف نازحي الحديدة إلى 37 شهيدا وجريحا.. مسبق
[13/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by