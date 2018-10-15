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وزير النقل يدشن إطلاق الموقع الالكتروني الجديد للوزارة
[15/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

دشن وزير النقل زكريا الشامي اليوم، اطلاق الموقع الالكتروني الجديد للوزارة بما يتواكب مع خدمات التكنولوجيا الحديثة.

وخلال التدشين الذي حضره رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمدعبدالقادر ووكيل الهيئة المساعد لقطاع المطارات محمدالشريف ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف ومدير عام النظم والمعلومات بالوزارة يحيى حبيش،أكد وزير النقل على أهمية تطوير وتحديث المعلومات والبيانات والتقارير والاحصائيات الخاصة بمجالات النقل الجوية والبحرية والبرية.

وأشار الشامي إلى أن تدشين الموقع الالكتروني وظهوره بحلته الجديدة جاء متزامنا مع احتفالات شعبنا بالعيد ال55 لثورة ال14 من اكتوبر المجيدة والعظيمة رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد في ظل عدوان وحصار قاتل وظالم.

وبين أن الموقع جاء تلبية لمواكبة التطورات والتقنيات الحديثة للمواقع الالكترونية التي تقدم خدمات ومعلومات دقيقة وحديثة وسريعة وبكل سهولة .

وأعتبرتدشين الموقع نقلة نوعية على مستوى المنطقة العربية من حيث التقنية والبرامج الحديثة التي يعتمد عليها والخدمات التي يقدمها.

وقال الوزير الشامي إن الموقع يمنح الادارات العامة بالوزارة صلاحيات إدخال ونشر البيانات والمعلومات بحسب اختصاصات كل منها، موضحا بأن الموقع يربط شبكياً بين الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها والجهات ذات العلاقة للأطلاع على كل ما يخص قطاع النقل في مجال التشريعات والقوانين والاستراتيجيات وغيرها من المواضيع التي تهمل النقل.

ونوه بان موقع الوزارة الرسمي الجديد غني بالمعلومات والاحصائيات والتقارير الحديثة والجديدة عما تتعرض له قطاعات النقل الجوي والبري والبحري والأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء العدوان والحصار.


سبأ
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