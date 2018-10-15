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آخر تحديث: الإثنين، 15 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:13:52م
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  عربي ودولي
خسائر الزلزال وتسونامي باندونيسيا تتجاوز 500 مليون دولار
[15/أكتوبر/2018]
جاكرتا ـ سبأ:

تسبب الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاوسي الإندونيسية مؤخرا بقوة 7.5 درجات ولحقته موجات المد العاتية (تسونامي) وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن ألفين و75 شخصا، في خسائر مادية بلغت قيمتها 531 مليون دولار، وفقا لما ذكره المصرف الدولي .


وأفاد المصرف في بيان بأن الرقم مذكور في تقرير مبدئي عن الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية والممتلكات الأخرى نتيجة الكارثة التي وقعت في 28 سبتمبر الماضي.

وصرح المصرف الدولي بأن الرقم لا يتضمن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن سقوط ضحايا وتدمير أراض وفقدان وظائف.

كما أعلن عن دفعة تمويلية بقيمة مليار دولار لمهام المساعدة وإعادة إعمار سولاوسي وجزيرة لومبوك الإندونيسية التي تضررت أيضا بفعل عدة زلازل في أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن يتاح القرض وفقا لاحتياجات وطلبات الحكومة الإندونيسية التي تلقت أيضا إعانة مالية من المصرف الدولي بقيمة خمسة ملايين دولار للمساعدة الفنية والمعنية بالتخطيط.

وستخصص الدفعة التمويلية إلى إنشاء مستشفيات ومدارس وطرق وتوفير إمدادات للمياه، وغيرها من الخدمات، فضلا عن تقوية أنظمة المراقبة والإنذار المبكر.

سبأ
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