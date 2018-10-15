إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1230 دولار للاوقية

لندن – سبأ :

إرتفع الذهب أكثر من واحد بالمائة اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياته في نحو شهرين ونصف مع بحث المستثمرين عن ملاذ بعد تراجع الأسهم الأوروبية الأمر الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن أسواق الأسهم العالمية.



وارتفع سعر الذهب بحلول الساعة 1136 بتوقيت جرينتش واحد بالمائة إلى 1230.11 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 26 يوليو/ تموز عند 1233.26 دولار.



كما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة واحد بالمائة لتسجل 1234 دولارا للأوقية.



تتعرض الأسهم العالمية لضغوط ونزلت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 22 شهراً تحت وطأة عوامل مثل النزاع التجاري الأمريكي - الصيني ومفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي والقلق من تباطؤ اقتصادي في الصين.



وارتفع البلاتين 0.9 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 843.85 دولار للأوقية بعد ملامسة ذروته منذ العاشر من يوليو تموز عند 849.40 دولار، فيما صعد البلاديوم 1.62 بالمائة إلى 1083.30 دولار وزادت الفضة 1.2 بالمائة إلى 14.73 دولار للأوقية.

[15/أكتوبر/2018]سبأ