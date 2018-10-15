محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تربويو الرجم بالمحويت ينددون بجرائم وحرب العدوان الاقتصادية المحويت - سبأ:

نظم تربويو مديرية الرجم بمحافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية تنديدا بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی الشعب اليمني.



وفي الوقفة التي شارك فيها مدير عام المديرية علي المرجلة وعدد من مسؤولي المديرية وقيادات مكتب التربية استنكر المشاركون جريمة العدوان في جبل راس بمحافظة الحديدة التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحی من النازحين.



ورفع التربويون لافتات تندد بصمت العالم إزاء مظلومية الشعب اليمني والجرائم التي يرتكبها العدوان منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.



كما نددوا بالحرب الاقتصادية واستمرار استهداف قوی العدوان للعملة المحلية وتدمير الاقتصاد وقطع الرواتب جراء المخططات الاجرامية التي تحاول إخضاع الشعب وتركيعه.



وأكدت الوقفة في بيان صادر عنها مواصلة صمود التربويين في المدارس لآداء واجبهم و رسالتهم التربوية لتعليم الأجيال وعدم الاستسلام لمخططات وأهداف العدوان.



وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية المعنية التدخل لوقف العدوان ورفع الحصار وصرف رواتب المعلمين.

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ