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آخر تحديث: الإثنين، 15 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:15:01م
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محافظ ذمار يتفقد سير العمل في مشروع صيانة شارع الدائري الغربي
[15/أكتوبر/2018]
ذمار - سبأ:

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، اليوم، سير العمل في استكمال مشروع إعادة تأهيل وسفلتة شارع الدائري االغربي بمدينة ذمار .

يتضمن المشروع الجاري تنفيذه من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور بتكلفة 177 مليون ريال بتمويل صندوق صيانة الطرق، إعادة تأهيل وسفلتة خمسة كيلو مترات.

وخلال الزيارة، التي رافقه فيها وكيلا المحافظة محسن علي هارون وعباس علي العمدي، استمع المحافظ المقدشي من مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس إبراهيم الغذيفي إلى شرح عن سير العمل ونسبة الإنجاز في المشروع .

وأشار المحافظ المقدشي إلى أهمية الاسراع في استكمال المشروع كون الطريق يعد من الخطوط الهامة التي تمر من خلالها المركبات لعدد من المحافظات.

وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على صيانة وترميم الطرق وتنظيم الشوارع بما يحد من الازدحامات وتسهيل حركة السير, مثمناً اهتمام وزارة الأشغال وصندوق صيانة الطرق بترميم وصيانة الطرق رغم الظروف الصعبة جراء العدوان والحصار.

رافقه خلال الزيارة مدير عام الموارد المالية بديوان المحافظة ناجي السنحاني.

سبأ
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