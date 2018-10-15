محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتفاء باليوم العالمي لغسل اليدين بذمار ذمار - سبأ:

نظم فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار اليوم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين بدعم من منظمة اليونسيف.



وفي الحفل الذي اقيم بمدرسة أبو الحسن الهمداني بحضور وكلاء المحافظة محسن هارون ومحمود الجبين ومحمد عبدالرزاق وعباس العمدي، أكد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي أهمية النظافة الشخصية والاحتفاء بهذه المناسبة والتي تتزامن مع العيد 55 لثورة الـ 14 من اكتوبر المجيدة .



وأشار إلى اهمية الالتزام بالنظافة الصحية وتسليط الضوء في اليوم العالمي لغسل اليدين على اهمية النظافة العامة والشخصية في كافة نواحي الحياة والتي حثنا عليها ديننا الاسلامي للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع .



وأشاد بجهود فرع الاستجابة السريعة في التوعية بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون والاهتمام بالنظافة لتجنب الإصابة بالأمراض الوبائية كالكوليرا وغيرها من الأمراض المعدية.



وأكد على ضرورة قيام هيئة مياة الريف بتنفيذ واستكمال مشاريع المياه المتعثرة وتشغيل الآبار بالطاقة البديلة وبما يضمن حصول المناطق الريفية على المياه الصالحة للشرب بسهولة ويسر .



ووجه الجهات ذات العلاقة باعداد الخطط والدراسات الخاصة بمشاريع المياه والصرف الصحي للعام القادم 2019 م والاستمرار في التوعية المجتمعية ومكافحة الامراض والاوبئة .



بدوره أشار مدير فرع الهيئة العامة لمياه الريف صالح الفلاحي إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي لغسل اليدين يأتي في إطار الحملة الوطنية لمكافحة وباء الكوليرا التي تنفذها الهيئة بهدف منع تفاقم الوضع الانساني في ظل استمرار العدوان والحصار .



ولفت إلى أن الفعالية تتضمن تدشين حملة توعوية بأهمية النظافة وغسل اليدين في أوساط طلاب المدارس كاجراءات أساسية لايجاد الحلول الجذرية لمكافحة وباء الكوليرا وغيره من الاوبئة .



وبين أن الهيئة تعمل على توفير وتحسين خدمات المياه والاصحاح البيئي على المدى الطويل خاصة في المناطق الأكثر خطورة بالاضافة إلى تنفيذ مشاريع المياه وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية في المناطق الريفية .



تخلل الحفل فقرة انشادية لفرقة شباب الأحلام وزهرات مدراس الصمود واسكتش مسرحي وعرض تعريفي بكيفية غسل اليدين بالطريقة الصحيحة وأهمية النظافة الصحية على المستوى الشخصي والمجتمعي.



وفي ختام الحفل كرم محافظ ذمار محمد حسين المقدشي ومعه وكلاء المحافظة عشرة من الطلاب المبرزين بالنظافة الشخصية في مدرسة ابو الحسن الهمداني .



حضر الحفل مدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل ومدير مديرية المنار خالد السبلاني ومدير فرع هيئة الموارد المائية عبدالحكيم وهبي ومدير صندوق النظافة والتحسين محمد شرف عباد ومدير مكتب الثقافة محمد العومري ونائب مدير مياه الريف المهندس محمد القوسي ونائب مدير مكتب الصناعة محمد حسين الأكوع ورئيس مجلس الآباء بتربية مدينة ذمار علي محمد نجم الدين .

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ