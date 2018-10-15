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آخر تحديث: الإثنين، 15 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:56:34م
الأرصاد يحدد مركز المنخفض الجوي قرب مديرية ثمود بحضرموت
أكد المركز الوطني للأرصاد أنه تم تحديد المنخفض الجوي للعاصفة الإعصارية لبان بالقرب من مديرية ثمود شمال محافظة حضرموت عند الساعة العاشرة صباحاً.
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الأرصاد يحدد مركز المنخفض الجوي قرب مديرية ثمود بحضرموت
[15/أكتوبر/2018]
صنعاء ـ سبأ:
أكد المركز الوطني للأرصاد أنه تم تحديد المنخفض الجوي للعاصفة الإعصارية لبان بالقرب من مديرية ثمود شمال محافظة حضرموت عند الساعة العاشرة صباحاً.

وأوضح المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن مركز المنخفض الجوي عند خط عرض 30/17 شمالا وخط طول 50 شرقا، ويبعد عن الغيضة بـ270 كيلو متر وعن المكلاء بـ340 وسئيون بـ 210 .

وتوقع المركز تلبد السماء بالغيوم مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، والرياح الشديدة على الهضاب الداخلية والصحراوية لمحافظتي المهرة وحضرموت خاصة مديريتي ثمود وسيئون وتدفق السيول في الشعاب والوديان.

كما توقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء محافظة شبوة خلال الساعات المقبلة، واحتمال تشكل سحب كثيفة يرافقها هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من محافظات البيضاء شبوة، ومأرب.

وأشار المركز الى أن البحر سيكون مضطرب وارتفاع الموج بين خمسة أمتار فيما تتراوح سرعة الرياح بين 20- 25 عقدة.

ولفت المركز الى أن أمطاراً شديدة الغزارة هطلت خلال الثلاثة الأيام الماضية على محافظة المهرة، رافقتها رياح عاتية وهيجان للبحر وتدني في مستوى الرؤية وتدفق للسيول، وأمطار متفاوتة الشدة على أجزاء واسعة من محافظتي حضرموت وسقطرى.

وجدد المركز تحذيره لقاطني الهضاب الداخلية والصحراوية لمحافظتي المهرة وحضرموت بأخذ الحيطة والحذر من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان، داعيا الى متابعة النشرات القادمة حتى انتهاء الحالة الجوية.

سبأ
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