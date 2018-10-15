عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قاسمي: اتهامات واشنطن للأخرين هدفها حرف الانتباه عن سجلها الدموي طهران - سبأ:

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن محاولات الولايات المتحدة إلقاء التهم على الدول الأخرى بدعم الإرهاب هدفها حرف انتباه العالم عن سجلها الدموي والداعم للإرهاب في المنطقة.





وأوضح قاسمي في تصريح له أن الاتهامات الجوفاء والمكررة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي جون بولتون ضد إيران جاءت نتيجة الاحباطات المتتالية التي أصيبوا بها خلال الأشهر الأخيرة على مختلف الصعد في مواجهة عزيمة إيران ومقاومة شعبها وصلابته وحكمته.



وأوضح قاسمي أن العالم بأسره شهد العزلة التي تعانيها واشنطن وسياساتها احادية الجانب خلال أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن مؤخرا.



وشدد قاسمي على أن بصمات مؤججي نيران الحروب وكذلك لوبيات بعض أنظمة المنطقة الذين ارتبطت أسماؤهم بالإرهاب والتطرف ودعموه فكريا وسياسيا وتسليحيا واضحة في تصريحات ترامب وبولتون واستراتيجيتهم التي يطلقون عليها (استراتيجية مكافحة الإرهاب) بهدف حرف الرأي العام العالمي عن سجلاتهم الدموية والمخزية وممارساتهم العدائية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة.













سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ