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آخر تحديث: الإثنين، 15 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:37:02ص
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محادثات سلام تعقد بين الكوريتين
[15/أكتوبر/2018]
سول – سبأ:
تعقد الكوريتان اليوم محادثات سلام رفيعة المستوى وبحث سبل تنفيذ إعلان بيونج يانج المشترك، وسط مسعى دبلوماسي عالمي لحل الأزمة النووية مع كوريا الشمالية.

وتستهدف المحادثات إيجاد سبل لتنفيذ اتفاقات السلام التي أعلنت بعد قمة الشهر الماضي بين رئيس كوريا الجنوبية مون جاي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج.

وستركز المحادثات على مناقشة مشروع دراسة ميدانية للسكك الحديدية والطرق في كوريا الشمالية والذي تسعى حكومة سول إلى تنفيذه خلال الشهر الجاري، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

يذكر أن إعلان بيونج يانج المشترك يتضمن "عملية إعادة ربط للسكك الحديدية والطرق بين الكوريتين خلال العام الجاري. وسبق أن حاولت الدولتان إجراء دراسة ميدانية في الشمال بعد إرسال خبراء جنوبيين وقطار في نهاية أغسطس الماضي، غير أنهما لم تتمكنا من ذلك لعدم موافقة قيادة قوات الأمم المتحدة على مرور القطار للخط الفاصل العسكري بين الكوريتين.

سبأ
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