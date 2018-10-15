فشل التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

لندن - سبأ :



أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، فشل المفاوضين بشأن خروج بريطانيا من التكتل في التوصل لاتفاق، بالرغم من سلسلة اجتماعات عقدوها في بروكسل لدفع المحادثات قدما.



وذكرت وكالة أنباء رويترز أن الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب اجتمع مع مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، وكذلك عقد اجتماعات منفردة مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة.



وأوردت تقارير إحراز تقدم في الاجتماعات، لكن مصادر مطلعة في الاتحاد قالت: إن "المفاوضات لم تتوصل إلى اتفاق نهائي ليتمكن قادة الاتحاد الأوروبي من إقراره هذا الأسبوع."



وتوجه راب إلى بروكسل بعد أن اتفق الجانبان على ضرورة عقد محادثات مباشرة لحسم القضايا الرئيسية ومنها ضمان استمرار الحدود بين إقليم إيرلندا الشمالية البريطاني وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بلا قيود.



وسبق الاجتماعات وصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى بروكسل لحضور قمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

[15/أكتوبر/2018]سبأ