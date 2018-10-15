عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأورومتوسطي: التجاهل الدولي ضوءٌ أخضر لاستهداف الغزيين غزة – سبأ:

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جنود الاحتلال الاسرائيلي أخذوا ضوءًا أخضر للاستمرار في استهداف المشاركين بمسيرات العودة في ظل عدم اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة لوقف الاستنزاف على كل الصعد.



وأوضحت المتحدثة باسم المرصد "سارة بريتشيت" في بيانٍ لها اليوم الاثنين أنه "لا يمكن تبرير استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي، كما أن الاحتلال باستهدافه لهؤلاء المتظاهرين ينتهك الحماية المقررة لهم".



وأشارت إلى أن غزة فقدت 205 من أبنائها خلال 200 يوم منذ بدء المسيرات بمعدل حالة واحدة يوميًا على الأقل، فيما سجل المرصد إصابةً واحدةً بين كل 100 غزي "وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي أخذ خطوات حاسمة لوضع حد لاستنزاف الغزيين وحمايتهم ومحاسبة الاحتلال.



ولفت الأورومتوسطي إلى أنه "بالرغم من أن المتظاهرين في معظمهم مدنيون عُزّل ولم يشكلوا في معظم الأحوال خطراً حقيقياً، إلا أن القوات الإسرائيلية واجهتهم بالقوة المفرطة، مسببة حالات اختناق وإعاقات بين المدنيين، منها 69 إعاقة دائمة، من بينهم 14 طفلاً".

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ