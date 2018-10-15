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إيطاليا تحقق فوزها الأول بدوري الأمم الأوروبية
خطف منتخب إيطاليا فوزًا ثمينا من بولندا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء امس، في دوري الأمم الأوروبية.
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  رياضة
إيطاليا تحقق فوزها الأول بدوري الأمم الأوروبية
[15/أكتوبر/2018]
شورزوف – سبأ:

خطف منتخب إيطاليا فوزًا ثمينا من بولندا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء امس، في دوري الأمم الأوروبية.


وسجل كريستيانو بيراجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 92، لترفع إيطاليا رصيدها إلى 4 نقاط، وتجمد رصيد بولندا عند نقطة واحدة، بينما ظل المنتخب البرتغالي متصدرًا للمجموعة (A3) برصيد 6 نقاط.

اعتمد مانشيني على طريقة 4-3-3، وتواجد بيرنارديسكي، وإنسيني، وكييزا في الخط الأمامي، بينما دخلت بولندا المباراة بطريقة 4-3-1-2، وتواجد ميليك، وليفاندوفيسكي في الهجوم.

سبأ
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