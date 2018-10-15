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مستوطنون يغرقون قرية الخان الأحمر بالمياه العادمة
[15/أكتوبر/2018]
القدس المحتلة - سبأ:

أغرق مستوطنون إسرائيليون أراضي قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة بالمياه العادمة.


ونقلت وكالة /وفا/ الفلسطينية للأنباء عن مصادر من القرية قولها إن المياه العادمة من مستوطنة مقامة على أراضي القرية أغرقت اليوم مساحات واسعة منها ما تسبب بأضرار كبيرة للفلسطينيين ومواشيهم.

وانتشرت آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال على الطريق الرئيس بين أريحا والقدس المحتلة حيث تقع قرية الخان الأحمر وكثفت من وجودها في المنطقة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الشهر الماضي نيتها هدم الخان الأحمر للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم بهدف توسيع المستوطنات وفصل شرق القدس المحتلة عن الضفة الغربية في الوقت الذي ينفذ فيه الفلسطينيون اعتصاما مفتوحا في القرية في محاولة لمنع سلطات الاحتلال من هدمها.

وأصيب فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز السام في محيط مدرسة قرية اللبن الساوية الثانوية جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مدرسة اللبن الساوية وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام باتجاه الطلبة الفلسطينيين وأولياء الأمور ما أدى إلى إصابة رئيس المجلس القروي بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال أبواب المدرسة على الموجودين بداخلها الذين رفضوا قرار الاحتلال بإغلاقها بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر وتحاول منع الطلبة من التواجد في محيطها.

وكانت سلطات الاحتلال أبلغت أمس جهات فلسطينية بإغلاق المدرسة الواقعة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس بشكل كامل حتى إشعار آخر.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 22 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية،كما جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المستوطنين والى جانبهم عضو الكنيست يهودا غليك اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال اقتحامات يومية للمسجد الأقصى لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي عليه.

سبأ
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