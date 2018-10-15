الاعلان عن فتح معبر حدودي بين سوريا والاردن

دمشق - سبأ:





ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية / سانا/ عن الشعار قوله " إن اللجنة الفنية السورية الأردنية اجتمعت، أمس، في مركز جابر الحدودي على الحدود السورية الأردنية، وتم الاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لإعادة فتح معبر نصيب ـ جابر بين البلدين اعتبارا من اليوم."



وكان الجيش العربي السوري قد حرر، في يوليو الماضي، المعبر الحدودي من سيطرة الارهابيين الدواعش، وأعاد إليه الأمن.



واجريت أعمال الترميم في المعبر وإصلاح الطرقات الواصلة إليه من مدينة درعا، إضافة إلى استكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة لإعادة تشغيله بهدف استعادة حركة النقل البري وتسهيل نقل الركاب والبضائع بين البلدين.

[15/أكتوبر/2018]أعلن وزير الداخلية السوري اللواء، محمد إبراهيم الشعار، أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح معبر "نصيب - جابر" الحدودي بين البلدين اعتبارا من اليوم الاثنين.سبأ