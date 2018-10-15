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آخر تحديث: الإثنين، 15 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:37:02ص
خسائر في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية وقصف مدفعي
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته،وقصفت المدفعية تجمعاتهم وكبدتهم خسائرفي الأرواح والعتاد خلال ال24 ساعة الماضية.
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خسائر في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية وقصف مدفعي
[15/أكتوبر/2018]
صنعاء  - سبأ:

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته ،وقصفت المدفعية تجمعاتهم وكبدتهم خسائرفي الأرواح والعتاد خلال ال24 ساعة الماضية.


وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع الغزاة شمال وغرب وجنوب حيس باتجاه مقبنة بالساحل الغربي وأسفرت عن مصرع وجرح العشرات منهم وتكبدهم خسائر كبيرة في العتاد.

كما لقي عدد من الغزاة و مرتزقتهم مصرعهم باستهداف تجمعاً لهم بالمدفعية جنوب كيلو 16 ،وتم تدمير آلية عسكرية في منطقة الفازة ومصرع من كانوا على متنها.

وأشار المصدر إلى إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في القوز بالكدحة في محافظة تعز أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وتم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بتفجير في صفر الحنايا بجبهة حام بالمتون في الجوف ومصرع وإصابة من عليها،وفي مأرب قتل مرتزقان وأصيب أربعة آخرون بتفجير بالقرب من تبة المطار بمديرية صرواح.

وذكر المصدر أن الجيش و اللجان كسروا محاولة تسلل للمرتزقة في جبل الغرة بأبواب الحديد في عسير أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ولاذ من تبقى منهم بالفرار، قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم قبالة منفذ علب .

وحسب المصدر سيطر الجيش واللجان على موقع مستحدث للجيش السعودي بنجران بعملية هجومية غرب السديس أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتم إحراق آلية برادلي وآلية تحمل رشاش عيار 50 .

كما تم إحراق آليتين عسكريتين للمرتزقة باستهداف مدفعي غرب السديس ،وتدمير آليتين أخريتين محملتين بالمرتزقة قبالة الشرفة ومصرع وإصابة من على متنهن.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان شرق جبل الدود وقبالة جبل دخان بجيزان.


سبأ
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