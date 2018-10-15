محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد مواطن بقذيفة لمرتزقة العدوان وغارات على صعدة والحديدة محافظات - سبأ:







استشهد مواطن بقذيفة أطلقها مرتزقة العدوان، فيما شن الطيران المعادي غارات على محافظتي صعدة والحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.









وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن بقذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة العدوان على قرية الحيدية بمديرية القبيطة في محافظة لحج.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة أدت إلى قطع الطريق العام في منطقة بركان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان بمديريتي باقم ورازح الحدوديتين.



و أشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين شمال شرق مطار الحديدة.

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ