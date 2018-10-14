محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان تدين جريمة العدوان بجبل راس الحديدة - سبأ :

أدانت مؤسسة مسار للتنمية و حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة ، جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وآخرها استهداف النازحين بمديرية جبل راس .



وأكد بيان للمؤسسة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إمعان تحالف العدوان في تكرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية يهدف إلى إيصال الشعب اليمني إلى مرحلة من الجوع و الفقر هي الأعلى نسبة على مستوى العالم .



و حمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية الصمت المطبق والسلبية الدائمة في التعامل مع جرائم دول تحالف العدوان منذ أكثر من ثلاثة اعوام .



وطالب البيان المنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم بإدانة جرائم العدوان وإتخاذ ما يلزم من اجراءات تكفل إيقاف نزيف الدم اليمني .





سبـأ [14/أكتوبر/2018]سبـأ