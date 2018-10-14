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تدشين العمل بقسم العيون بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة
[14/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

دشن بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة محافظة صنعاء اليوم العمل بقسم أمراض العيون بدعم من مكتب الصحة بالمحافظة.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور عبدالله القاولي أن تدشين العمل بالقسم المزود بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة، نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية للمواطنين المصابين بأمراض العيون .

ولفت إلى الحرص على تطوير الخدمات الصحية بالمستشفى واستمراريتها .. مثمنا جهود قيادتي المحافظة ومكتب الصحة بالمحافظة في دعم المستشفى وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل رغم الظروف الراهنة.

سبـأ
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