محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأشغال يهنئ القيادة السياسية بالعيد الـ ٥٥ لثورة ١٤ من أكتوبر صنعاء - سبأ :

هنأ وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس بمناسبة العيد الـ ٥٥ لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة.



وعبر وزير الأشغال عن أحر التهاني وأصدق التبريكات لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وأبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي برهنت على قوة وإرادة اليمنيين في دحر المحتل والمستعمر.



وأشار إلى أن الإحتلال الجديد الجاثم على المحافظات الجنوبية والشرقية من قوات الغزو السعودي الإماراتي سيكون مصيره الحتمي الهزيمة، فالشعب اليمني الحر والمناضل لم ولن يقبل بأي احتلال وسيقاومه حتى تحقيق النصر.



وأكد وزير الاشغال أن واحدية الثورة اليمنية والتي تجسدت في ثورتي سبتمبر وأكتوبر، دليلا إضافيا على أن الشعب الحر والثائر لن يترك أي منطقة يمنية لعبث قوات الغزو والاحتلال ومرتزقته ممن باعوا وطنهم.



ولفت، إلى المعاني والدلالات لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، وما تمثله من لحظة فارقة ومعبرة بأن إرادة الشعوب أقوى من كل الأسلحة.



ونوه الوزير مطلق بالصمود الأسطوري للشعب اليمني في وجه العدوان والحصار، وما يقدمه أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الشرف من تضحيات جسيمة دفاعا عن الوطن.. مؤكدا أن ما يمر به الوطن هي سحابة صيف وستنجلي الغمة ويهزم المعتدين وينتصر اليمن الموحد المستقل بتلاحم أبنائه وصمودهم.

سبـأ [14/أكتوبر/2018]سبـأ