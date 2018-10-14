[14/أكتوبر/2018]
إب - سبأ :
ندد أبناء عزلة بني مسلم بمديرية القفر محافظة إب ، في وقفة قبلية اليوم بالصمت الدولي عن جرائم العدوان السعودي وسياسة التجويع التي يمارسها على الشعب اليمني .
وأكد البيان الصادر عن الوقفة أن مساعي العدوان لتدمير اقتصاد اليمن وتجويع شعبه لن تزيده إلا صمودا وإصرارا في مواصلة تحرير كامل أراضيه من الغزاة ومرتزقتهم .
وحيا المشاركون تحرك أبناء المحافظات الجنوبية ضد المحتل الذي يعمل على إشاعة الفوضى ونهب ثرواته .
واكدوا استعدادهم رفد جبهات القتال بالرجال والسلاح والمال للتصدي لغطرسة قوى الاحتلال.
سبـأ