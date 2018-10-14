بني مسلم بإب ينددون بالصمت الدولي عن جرائم العدوان في اليمن

إب - سبأ :

ندد أبناء عزلة بني مسلم بمديرية القفر محافظة إب ، في وقفة قبلية اليوم بالصمت الدولي عن جرائم العدوان السعودي وسياسة التجويع التي يمارسها على الشعب اليمني .

وأكد البيان الصادر عن الوقفة أن مساعي العدوان لتدمير اقتصاد اليمن وتجويع شعبه لن تزيده إلا صمودا وإصرارا في مواصلة تحرير كامل أراضيه من الغزاة ومرتزقتهم .

وحيا المشاركون تحرك أبناء المحافظات الجنوبية ضد المحتل الذي يعمل على إشاعة الفوضى ونهب ثرواته .

واكدوا استعدادهم رفد جبهات القتال بالرجال والسلاح والمال للتصدي لغطرسة قوى الاحتلال.

[14/أكتوبر/2018]سبـأ