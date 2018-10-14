محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة تدخلات الأوتشا في مجال النازحين بإب إب - سبأ :

ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية " أوتشا " في اليمن سبستيان ترايفز ، تدخلاته الإنسانية بالمحافظة في مجال النازحين والمتضررين من الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .



واستعرض اللقاء المشاريع التي نفذها مكتب الأوتشا في المجال الإغاثي والإنساني لإيواء النازحين والمتضررين بالمحافظة .



وتطرق مدير مكتب الأوتشا إلى خطة العمل الحالية والمشاريع الإنسانية التي يتم تنفيذها للتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين في إطار برنامج الاستجابة الطارئة للنازحين .



وأشار إلى أنه يتم حاليا التحضير لإنشاء قاعة بيانات حول الأسر النازحة والمتضررة المستحقة للدعم والمساندة .. معرباً عن قلق المنظمات الدولية من الأوضاع الراهنة في البلاد بشكل عام خصوصا الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على الجانب الإنساني .



فيما دعا المحافظ صلاح الأوتشا والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي إلى تقديم الدعم والمساندة السريعة والفعلية للنازحين والمتضررين وتوسيع خدماتها ومشاريعها في كافة المجالات الإيوائية والغذائية والصحية والمياه والبيئة وغيرها .



وأشار إلى أن محافظة إب تتحمل أعباء أكثر من مليون نازح ، لافتاً إلى أن ما يقدم لهم وللمتضررين لايغطي سوى نسبة قليلة من هذه الشرائح .



وأكد محافظ إب استعداد قيادة السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات وتذليل أي صعوبات أمام أي منظمة لتمكينها من تقديم المساعدات والمعونات للنازحين والمتضررين ، مشدداً على ضرورة إشراك السلطة المحلية في أي دراسة تنفذها الأوتشا في إطار تحديد الاحتياجات وتقديم الدعم وفق نتائجها.



من جانبه حث وكيل المحافظة للشئون الصحية والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل الأوتشا وكافة المنظمات على زيادة حجم المساعدات الإنسانية وإعادة تقييم احتياجات المحافظة من برنامج الغذاء العالمي بما يتوافق مع الأعداد الفعلية المستحقة للمساندة .



وأشار إلى أنه سيتم تزويد الأوتشا والمنظمات الأخرى بالبيانات والإحصائيات التي نفذتها المكاتب والجهات المعنية لرصد الاحتياجات في مختلف القطاعات .



حضر اللقاء مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة كمال الحارثي ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية الدكتور فيصل الخولاني و مدير مكتب الأوتشا لمحافظتي إب وتعز مصطفي شبيب ومدير مكتب الأوتشا بإب أحمد هادي .



سبـأ [14/أكتوبر/2018]سبـأ