محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الكهرباء يهنئ القيادة السياسية بالعيد الـ55 لثورة 14 أكتوبر صنعاء - سبأ :

هنأ وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي القيادة السياسية ممثلة بالأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس، والشعب اليمني بالعيد الـ55 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.



وأكد الوزير الجرموزي أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية يذكّر أبناء الشعب اليمني بما سطره أبطال الكفاح المسلح من بطولات وتضحيات ضد المستعمر البريطاني، والذي انطلقت شرارته من على جبال ردفان الشامخة.



وأشاد بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات في مختلف الجهبات لمواجهة الاستعمار الجديد بقيادة السعودية والإمارات .. لافتا إلى أن هذه البطولات تتويج لتضحيات الشعب اليمني ومسيرة النضال الوطني التي يخوضها في مواجهة الغزاة والمحتلين.

سبـأ [14/أكتوبر/2018]سبـأ