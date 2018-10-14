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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:26:59م
وكالات الأمم المتحدة تدين بشدة الهجوم على المدنيين في الحديدة
أدانت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن بشدة الهجوم على المدنيين في محافظة الحديدة .
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وكالات الأمم المتحدة تدين بشدة الهجوم على المدنيين في الحديدة
[14/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

أدانت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن بشدة الهجوم على المدنيين في محافظة الحديدة .

وقالت منسقة الشئون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " هذه حادثة مروعة " .

وأوضح البيان أن 15 مدنياً على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرين بجروح عندما تعرضت حافلات صغيرة كانوا يستقلونها للقصف في منطقة جبل راس بمحافظة الحديدة.

وأضافت غراندي "بموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين على أطراف النزاع احترام مبادئ توخي الحيطة والحذر والتناسب والتمييز في كل عملياتهم العسكرية وأن يفعلوا كل ما في وسعهم لحماية المدنيين وليس إيذاءهم أو إصابتهم أو قتلهم."

وأشار البيان إلى أنه تم نقل عدد من الجرحى لتلقي العلاج في مستشفيات زبيد وبيت الفقيه التي تدعمها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها.. مؤكداً أن الوكالات الإنسانية تعمل بشكل سريع وطارئ لمساعدة المصابين .

ولفت البيان إلى أن تلك الوكالات ستبقى على أهبة الاستعداد لتقديم أي مساعدة أخرى مطلوبة.

وأفاد البيان أن أكثر من 170 شخصاً قتلوا وأصيب ألف و 700 آخرين على الأقل في محافظة الحديدة منذ يونيو الماضي، كما نزح أكثر من 425 ألف شخص من منازلهم .


سبـأ
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