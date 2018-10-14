محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل خطابي بتعز بمناسبة العيد ألـ 55 لثورة ألـ 14 أكتوبر تعز-سبأ:

أٌقيم بمحافظة تعز اليوم حفل خطابي وفني بمناسبة العيد ألـ 55 لثورة ألـ 14 من أكتوبر المجيدة بحضور قيادة السلطة المحلية والتنفيذية وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية بالمحافظة.



وفي الحفل هنأ وكيل محافظة تعز عبدالله علاو في كلمة السلطة المحلية أبناء المحافظة بهذه المناسبة الوطنية .. مشيرا إلى الدور النضالي الذي خاضه أبناء تعز مع ثوار أبناء المحافظات الجنوبية في دحر المستعمر البريطاني .



وقال" إن الإحتفال بثورة أكتوبر يجعلنا نتذكر الملاحم البطولية التي خاضها أبناء الوطن من أجل الاستقلال والحرية، واليوم التاريخ يعيد التاريخ نفسه، يخوض أبناء الوطن والجيش واللجان الشعبية معركة الكرامة ضد المستعمر السعودي الإماراتي".



ولفت الوكيل علاو إلى معاني ودلالات الاحتفال بثورة 14 من أكتوبر في تعز كونها قلب الثورة ومركز عمليات التحرير للفدائيين.. مشيرا إلى أهمية تجديد الثورة حتى تحقيق النصر وإفشال مؤامرات العدو.



وكان القاضي أحمد المساوى استعرض مراحل الكفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني حتى نيل الاستقلال .. مؤكدا أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية في صد مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



تخلل الحفل فقرات فنية وقصيدة بعنوان "مشكاة أكتوبر" للشاعر عبدالهادي الصلوي.

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ