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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:42:26م
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لقاء قبلي بعزلة كحلان بإب يناقش جهود التحشيد للجبهات
[14/أكتوبر/2018]
إب -سبأ:

ناقش لقاء قبلي بعزلة كحلان في مديرية الرضمة بمحافظة إب اليوم ، الجهود المجتمعية في التعبئة العامة والتحشيد للجبهات .



وفي اللقاء الذي ضم مشائخ وأعيان ووجهاء المديرية أكد رئيس فرع مجلس التلاحم القبلي بمحافظة إب عبدالحميد الشاهري ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان والتصدي لمخططاته الرامية إلى زعزعة الأمن والسلم الأجتماعي .



وأشار إلى أهمية حل كافة الخلافات المجتمعية والتفرغ لواجب الدفاع عن الوطن وتعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدو الخارجي .



وثمن الشاهري موقف أولياء دم أحد ابناء هذه العزلة في إنهاء قضية قتل حاول البعض توظيفها بشكل خاطئ .



وقد أبدى المشاركون في اللقاء استعدادهم لرفد الجبهات بالرجال والمال للتنكيل بالعدوان ومرتزقته .


سبأ
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