مشائخ وأبناء قبيلة مراد يدينون إقدام قيادات من المرتزقة على بيع أسرى

صنعاء-سبأ:

أدان مشائخ وأبناء قبيلة مراد بشدة ما أقدمت عليه قيادات من المرتزقة المحسوبين على القبيلة المتواجدين في جبهات البيضاء وشبوة، بيع مجموعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية إلى النظام السعودي.



وأشار بيان صادر عن مشائخ وأبناء مراد تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى أن هذه الجريمة حدثت في الوقت الذي كان هناك توصل لاتفاق بإجراء تبادل للأسرى.



واعتبر مشائخ وأبناء مراد هذا التصرف المشين عيبا أسودا ويتنافى مع قيم وشيم القبيلة ولا ينسجم مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.



ودعا البيان الشرفاء والأحرار من أبناء قبيلة مراد ومختلف قبائل اليمن إلى إدانة هذا التصرف المعيب والتصدي لمرتكبيه ومنع تكراره.

[14/أكتوبر/2018]سبأ