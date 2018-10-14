محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مديرية التحرير بأمانة العاصمة تنظم فعالية ضمن حملة الحشد والتعبئة صنعاء-سبأ:

نظم أبناء مديرية التحرير بأمانة العاصمة اليوم فعالية وعرض رمزي لوحدات أمنية ضمن حملة الحشد والتعبئة لرفد الجبهات.



وفي الفعالية التي حضرها وكلاء أمانة العاصمة علي السقاف وعلي القفري وعبداللطيف العمري وقناف المراني ووكيل وزارة الأوقاف صالح الخولاني .. أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان إلى أن المحافظات التي كانت تقبع تحت الاحتلال البريطاني، ترزح اليوم تحت الاحتلال الإماراتي والسعودي.



وأكد أن الشعب اليمني سيقدم التضحيات وقوافل الشهداء من أجل تحرير الوطن من الغزاة والمحتلين .. مشيداً بصمود أبناء مديريات أمانة العاصمة في مواجهة العدوان ومخططاته.



وثمن التفاعل الشعبي لأبناء ومشائخ وعقال ووجهاء مديرية التحرير وكافة مديريات الأمانة في حملة التحشيد والتعبئة.



وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أهمية لاستمرار في رفد المرابطين في الجبهات بالرجال والمال لصد الغزاة والمحتلين.



فيما أكد أبناء ومشائخ ووجهاء وأعيان مديرية التحرير استمرار أعمال التحشيد والتعبئة و دعماً للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأشادوا بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان .. مؤكدين أن الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان لن توهن من صمود الشعب اليمني.



تخلل الفعالية عرض رمزي لوحدات من الجيش واللجان الشعبية عكست جاهزيتهم للالتحاق بالجبهات إضافة إلى فقرات وعروض شبابية وكشفية.



حضر الفعالية وكلاء الأمانة المساعدين ناجي القوسي وهاشم الوزير وأحسن القاضي ومديرا مديريتي التحرير مقبل جعامل وصنعاء القديمة أحمد الصماد وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بأمانة العاصمة وأعضاء المجالس المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية والمشائخ والعقال بالمديرية.

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ