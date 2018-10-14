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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:15:23م
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
[14/أكتوبر/2018]
مسقط- سبأ:



انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (60ر7) نقطة وبنسبة (17ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (36ر4497) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (76ر4489) نقطة.




وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (860) ألفًا و(795) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (2ر58) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (544) ألفًا و(18) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (081ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (03ر18) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (52) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (05ر6) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (115) ألف ريال عماني أي ما نسبته (40ر13) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (63) ألف ريال عماني وبنسبة (34ر7) في المائة.

سبأ
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