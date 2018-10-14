بدء اعمال المؤتمر الرابع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ للطب العسكري في طهران

طهران-سبأ:

بدأت اليوم في العاصمة الإيرانية طهران أعمال المؤتمر الرابع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ للطب العسكري الذي أكد المشاركون فيه أنه لم تكن المستشفيات والمراكز الصحية في مأمن من الهجمات الإرهابية .



ونقلت وكالة / ايسنا / عن رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري قوله : " إن جرائم الإرهاب هي من الحقائق المريرة، وإن صمت المدافعين عن حقوق الإنسان ضد



جرائم الإرهاب ، يهدد أمن المدنيين في كل بقاع العالم ".



وأضاف باقري إن إيران تدرك بشكل جيد أهمية الطب العسكري بسبب تجربتها الطويلة في الحرب ، حيث أنقذ الأطباء الايرانيون 554 ألف جندي من الهجمات الكيميائية وذلك في 50 مستشفى فقط.

[14/أكتوبر/2018]سبأ