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وزير الاتصالات يهنئ القيادة السياسية بالعيد الـ55 لثورة 14 أكتوبر
[14/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:



هنأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس، والشعب اليمني بالعيد ألـ55 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.



وأشار الوزير النمير إلى المكانة التي تحتلها ثورة 14 أكتوبر لما جسدته من جذور الهوية اليمنية، وعمق وتلاحم اليمانيون في شمال الوطن وجنوبه.

ولفت إلى توحد إرادة الشعب اليمني في الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني البغيض الذي اندلعت شرارتها من على جبال ردفان.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن اليمنيين في كل زمان يثبتون عمق ولائهم للوطن ورفضهم لكل أشكال الاحتلال والاستعمار.

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