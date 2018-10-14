محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة النقل تدين استهداف العدوان للنازحين في جبل راس بالحديدة صنعاء-سبأ:

أدانت وزارة النقل بتعمد استهداف طيران العدوان للنازحين في مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة في جريمة جديدة راح ضحيتها 49 شهيدا وجريحا.



واعتبرت وزارة النقل في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه هذه المجزرة إنتهاكا صارخا للقوانين السماوية والوضعية وحقوق الإنسان .. مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة مرتكبيها عاجلا أو آجلا.



وندد البيان باستمرار صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم العدوان .. لافتا إلى أن هذا الصمت شجع دول العدوان على الاستمرار في إرتكاب المجازر والجرائم بحق الشعب اليمني .



وطالبت وزارة النقل المجتمع الدولي ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والإنسانية، الضغط على تحالف العدوان لإيقاف عدوانه ورفع الحصار عن اليمن.

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ