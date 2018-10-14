محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يهنئ القيادة السياسية بالعيد ألـ 55 لثورة 14 أكتوبر صنعاء-سبأ:

هنأ وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس والشعب اليمني بمناسبة العيد ألـ 55 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.



وأكد الدكتور المتوكل أهمية الاستفادة من ثورة 14 من أكتوبر في التمسك بالأرض .. وقال " لا مكان للمحتل الغازي في أرض الوطن ".



ولفت إلى دلالات ثورة ألـ 14 من أكتوبر في تلاحم أبناء الشعب شمالا وجنوبا والوقوف صفا واحدا في ثورة الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني.



وأكد وزير الصحة أهمية تعزيز الصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ