ارتفاع حصيلة قتلى التفجيرين في جنوب الصومال إلى 20 شخصاً

مقديشو- سبأ:



أعلن مسئول في مستشفى محلي بالصومال اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرين يشتبه في أنهما انتحاريان بمدينة بيدوة جنوب البلاد يوم أمس السبت إلى 20 شخصاً.



ونقلت وسائل الإعلام عن المدير العام لمستشفى بيدوة عبد الفتاح حاشي اليوم، قوله "استقبلنا 20 جثة ونحو 40 مصابا إثر تفجيري أمس".



وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن التفجيرين.



ووقع التفجيران بعد ضربة جوية أمريكية ضد متشددي الحركة في منطقة هاراديري بإقليم جلمدج.



وقالت القيادة الأفريقية للجيش الأمريكي يوم أمس إنها ما زالت تقيم أثر هذه الضربة الجوية التي نفذت يوم الجمعة بالتعاون مع الجيش الصومالي.

[14/أكتوبر/2018]سبأ