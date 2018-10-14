وزير الصناعة يطلع على سير الترتيبات الجارية في عدد من الأقسام بمصنع الغزل والنسيج

صنعاء-سبأ:



واستمع الوزير الدرة من رئيس المؤسسة العامة للغزل والنسيج عبد الإله شيبان إلى شرح عن الترتيبات في تلك الأقسام التي سيتم تدشين العمل فيها الأسبوع القادم وخطة العمل للفترة القادمة والصعوبات التي تواجه المؤسسة.



وخلال الزيارة أكد وزير الصناعة أن الوزارة ستعمل على تذليل الصعوبات وتوفير الإمكانيات المطلوبة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة في هذا الجانب.



وأشاد بجهود العاملين بمصنع الغزل والنسيج في إعادة تشغيل أقسام المصنع الذي توقف العمل فيها منذ 15عاما .. منوها بتفاعل الجميع مع الإدارة الجديدة لتحقيق النتائج المأمولة بتشغيل قلعة الصناعة الأولى باليمن.

[14/أكتوبر/2018]اطلع وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة اليوم على الترتيبات الجارية لتدشين العمل في أقسام الطباعة والكهرباء والخياطة بمصنع الغزل والنسيج بصنعاء.سبأ