عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أستراليا تزيد الإنفاق على الصحة النفسية للشباب ملبورن- سبأ:



أكد رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد أن بلاده ستنفق 51.8 مليون دولار استرالي (37 مليون دولار) إضافية على الصحة النفسية للشباب.



ونقلت وسائل الإعلام عن موريسون قوله "أريد أن أضمن أننا نعطي الأمل للشباب.. الذين يعانون من مشكلات الصحة النفسية".



ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من انتخابات تكميلية هامة للائتلاف الليبرالي الوطني الحاكم بزعامة موريسون.. وستذهب الأموال إلى مجموعة (هيد سبيس) الحكومية التي تدير 107 مراكز في جميع أنحاء أستراليا.



ويأتي التمويل الجديد إضافة إلى 95.7 مليون دولار أسترالي تتلقاها المراكز من الحكومة بالفعل كل عام.



وتظهر البيانات الحكومية أن حوالي 560 ألف طفل ومراهق يعانون من مرض نفسي، إذ يعاني واحد من كل 4 شباب في أستراليا من هذا المرض في أي عام.

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ