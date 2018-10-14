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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:15:23م
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  محلي
مناقشة مستوى الأداء الأمني في مديرية يريم بإب
[14/أكتوبر/2018]
إب-سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية يريم محافظة إب اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة عبد الحميد الشاهري مستوى الأداء الأمني بالمديرية.


واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير المديرية محمد الشامي ومدير أمن المديرية العقيد عبد الملك اليوسفي وعدد من أعضاء السلطة المحلية وضباط أفراد الأمن بالمديرية خطة العمل الأمني ودور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار خلال الفترة القادمة.

وأشار الوكيل الشاهري إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين السلطة المحلية وأجهزة الأمن بالمديرية في تنفيذ المهام والواجبات لتأمين المديرية ومكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها وإحالتهم الى الجهات المختصة.

الى ذلك تفقد وكيل أول محافظة إب عبد الحميد الشاهري مستشفى يريم العام.

واطلع على سير الأداء والانضباط ومستوى تقديم الخدمات الطبية في مختلف الأقسام والدعم الذي تقدمة المنظمات الدولية في الجانب الصحي للمستشفى للقيام بواجباته تجاه مرتاديه.

وأكد الوكيل الشاهري استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمستشفى وفق الامكانات المتاحة وبما من شأنه تحسين الخدمة الطبية لأبناء المديرية والمديريات المجاورة بشكل أفصل.

وشدد على أهمية الالتزام و الانضباط بالدوام الرسمي ومحاسبة المتلاعبين بأعمالهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

سبأ
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