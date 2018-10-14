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أبناء مديرية الصافية يسيرون قافلة دعم للمرابطين بجبهة الساحل
[14/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

سير أبناء مديرية الصافية بأمانة العاصمة اليوم قافلة دعم للمرابطين في جبهة الساحل الغربي تحت عنوان" ثورة ضد الاستعمار ".


وعلى هامش تسيير القافلة نظم أبناء مديرية الصافية وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان والحصار والحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان على اليمن .

وأكدوا استمرارهم في رفد الجبهات بالمال والرجال خاصة جبهات الساحل الغربي .. مشيدين بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وفي الوقفة التي شارك فيها وكلاء الأمانة علي القفري وقناف المراني ووكيل وزارة الأوقاف صالح الخولاني .. أشاد وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات على السقاف بمواقف أبناء مديرية الصافية ودعمهم للجبهات وتجهيز قوافل العطاء والدعم للمرابطين.

ولفت إلى تزامن الفعالية مع العيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة والتي شكلت نقطة شرارة لدحر المستعمر البريطاني من أرض اليمن .. وقال " إن فرحتنا لن تكتمل إلا بعد طرد آخر محتل سعودي إماراتي وأمريكي من الأرض اليمنية".

من جانبه أكد مدير مديرية الصافية ناجي الشيعاني استعداد أبناء المديرية دعم الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن اليمن وأمنه واستقراره.

ودعا المنظمات الدولية والأمم المتحدة والقوى الخيرة في العالم الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ومظلوميته بالعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار.

بدوره أشاد ممثل المكتب التنفيذي لأنصار الله بالأمانة عبد القادر المهدي بتفاعل أبناء مديرية الصافية ودعمهم للمرابطين ورفد الجبهات بالمال والعتاد.. داعيا إلى تنفيذ حملة للتكافل بين أبناء المديرية وتشغيل الأفران والمطابخ الخيرية بما يعود بالنفع على أبناء المديرية.

تخلل تسيير القافلة والوقفة التي شارك فيها وكلاء أمانة العاصمة المساعدون ناجي القوسي وهاشم الوزير وعبدالله الحجري وعدد من الشخصيات الاجتماعية والأعيان، قصيدة شعرية .

سبأ
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